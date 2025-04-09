Губернатор объявил о старте посевной кампании

09.04.2025 | 15:14

В Пензенской области стартовала посевная кампания, сообщил в среду, 9 апреля, губернатор Олег Мельниченко. По его словам, в 12 районах (Башмаковском, Вадинском, Городищенском, Каменском, Кузнецком, Малосердобинском, Мокшанском, Наровчатском, Неверкинском, Пачелмском, Сердобском и Тамалинском) уже сеют пшеницу, ячмень, овес и горох.

Затем наступит очередь сахарной свеклы, рапса, подсолнечника, кукурузы, картофеля, овощей и сои.

«Яровыми засеем 1 миллион 134 тысячи гектаров, что на 50 тысяч больше, чем в прошлом году. Площадь увеличим благодаря государственной поддержке аграриев и вводу новых земель в сельскохозяйственный оборот», - пояснил Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

Также в хозяйствах начали подкормку озимых культур: 374 тысячи гектаров засеяно пшеницей, 2,8 тысячи - рожью, более 2 тысяч - тритикале (это зерновая культура, созданная путем скрещивания пшеницы с рожью).

«Наша ежегодная задача - обеспечивать продовольственную безопасность Пензенской области, поставлять сельхозпродукцию в другие регионы, наращивать экспорт, укрепляя экономическую стабильность», - подчеркнул губернатор.