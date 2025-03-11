Сетевое издание|18+|Вторник|11 мар 2025|21:44
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Облачно |
 

Ликбез

Куда можно поставить холодильник на кухне?

Печать
Telegram

Вопрос от интернет-пользователя

Делаем ремонт в кухне, еще думаем над расположением мебели, но возник вопрос, куда поставить холодильник. Как правильно выбрать место?

Ответ специалиста

При выборе места для холодильника стоит ориентироваться не только на удобство и эстетику. От решения зависит, как будет работать техника.

Холодильник нельзя ставить вплотную к стенам и предметам мебели, а также рядом с плитой и батареями: из-за плохой вентиляции и лишнего тепла компрессор в устройстве будет работать в усиленном режиме и его срок службы сократится.

По той же причине важно обратить внимание на то, чтобы под холодильником не было теплых полов. Если переделать уже ничего нельзя, стоит предусмотреть термоизоляцию.

Дверцы должны открываться свободно, чтобы ничего не мешало нормально пользоваться техникой.

Поблизости нужно предусмотреть розетку, иначе придется далеко тянуть провод.

Сам холодильник обязательно должен быть установлен по уровню, для чего предусмотрены регулируемые ножки.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте