Куда можно поставить холодильник на кухне?

11.03.2025 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Делаем ремонт в кухне, еще думаем над расположением мебели, но возник вопрос, куда поставить холодильник. Как правильно выбрать место?

Ответ специалиста

При выборе места для холодильника стоит ориентироваться не только на удобство и эстетику. От решения зависит, как будет работать техника.

Холодильник нельзя ставить вплотную к стенам и предметам мебели, а также рядом с плитой и батареями: из-за плохой вентиляции и лишнего тепла компрессор в устройстве будет работать в усиленном режиме и его срок службы сократится.

По той же причине важно обратить внимание на то, чтобы под холодильником не было теплых полов. Если переделать уже ничего нельзя, стоит предусмотреть термоизоляцию.

Дверцы должны открываться свободно, чтобы ничего не мешало нормально пользоваться техникой.

Поблизости нужно предусмотреть розетку, иначе придется далеко тянуть провод.

Сам холодильник обязательно должен быть установлен по уровню, для чего предусмотрены регулируемые ножки.