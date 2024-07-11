2024 год может стать одним из самых теплых за 30 лет

11.07.2024 | 15:34

2024 год может войти в десятку самых теплых в России за 30 лет. Такими расчетами специалистов поделился глава Минприроды РФ Александр Козлов на совещании президента с членами правительства.

«Примерно сейчас по прогнозу мы наблюдаем температуры, которые были в последний раз в 2012 году», - цитирует министра издание «Интерфакс».

Из-за жары в лесах осложняется пожарная обстановка. Пик таких ЧП, по словам Козлова, наступит через 2-3 недели.

В Пензенской области, как и в других регионах России, температура воздуха бьет рекорды. Синоптики ожидают, что июль окажется жарким и сухим. По прогнозам, +30 и выше жителям региона придется вытерпеть вплоть до третьей декады месяца.

В конце июля пройдут кратковременные дожди, грозы, а дневная температура опустится до +24…+29 градусов.

«Ученые из Китайской академии наук опубликовали результаты исследований, согласно которым вероятность аномальной жары в 2024 году составляет 90%. Что касается именно Пензенской области, то с 100%-й уверенностью можно сказать, что это лето в целом будет жарче лета прошлого года», - прогнозируют эксперты.

Согласно выводам ученых, через 60 лет из-за глобального потепления лето в Пензе будет на 6,7 градуса теплее и на 5,4% суше. Зима окажется на 7,3 градуса теплее и на 20,8% более влажной. Повышение температуры приведет к появлению в регионе новой и опасной живности, сейчас встречающейся преимущественно в более теплых краях.