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Общество

Лето в Пензе станет на 6,7 градуса теплее

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Американский эколог Мэтью Фицпатрик из Университета Мэриленда составил карту из 40 тысяч населенных пунктов с описанием их погодных условий к 2080 году. По мнению специалиста, в Пензе климат станет краснодарским.

Из-за глобального потепления лето в Пензе через 60 лет будет на 6,7 градуса теплее и на 5,4% суше. Зима окажется на 7,3 градуса теплее и на 20,8% более влажной.

Фицпатрик указал, что Пенза в 2080-м будет соответствовать по погоде современному Успенскому району Краснодарского края.

Краснодарский климат сулит ученый и Москве. Экологи и зоологи рассказали SHOT, что вслед за погодой изменятся флора и фауна городов.

«Повышение температуры приведет к появлению новой и местами опасной живности, и подобные примеры имеются уже сейчас. Так, в последние несколько лет в Подмосковье жители встречают паука-осу, орхидейных богомолов или же виноградных улиток, которые перемещаются из-за тепла в центральные регионы страны. И если паук-оса для человека не опасен, то вот испанский слизень или же тарантул, которые также стали активно наблюдаться в Московской области и соседних регионах, являются куда более опасными для человека», - пишет телеграм-канал.

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