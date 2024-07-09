В Пензу из Саратова по воздуху доставили малыша с пороком сердца

09.07.2024 | 14:03

Во вторник, 9 июля, служба санавиации доставила в Пензу из Саратова месячного малыша с врожденным пороком сердца. В кардиохирургическом центре ему проведут оперативную коррекцию.

«Для транспортировки был задействован специализированный медицинский борт. Ребенка сопровождала врачебная реанимационная бригада. Перелет малыш перенес хорошо. Коллеги в Пензе встретили пациента на летном поле и в кратчайшие сроки доставили в стационар на реанимобиле», - рассказали в Саратовской областной детской клинической больнице.

Младенцев из Саратова, которым требуется помощь пензенских специалистов, нередко перевозят по воздуху. Таким образом 17 июня в Пензе оказался 3-дневный ребенок, которому требовалась оперативная помощь.

6 мая кардиохирургам доставили 7-дневного мальчика: ему нужна была высокотехнологичная операция по коррекции коарктации аорты (врожденного сужения самого крупного сосуда в организме человека).

В январе реанимационная бригада санитарной авиации эвакуировала из Саратова 35-дневного ребенка с пороком сердца, которому также было необходимо срочное хирургическое вмешательство.