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Общество

В Пензу из Саратова по воздуху доставили малыша с пороком сердца

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Во вторник, 9 июля, служба санавиации доставила в Пензу из Саратова месячного малыша с врожденным пороком сердца. В кардиохирургическом центре ему проведут оперативную коррекцию.

В Пензу из Саратова по воздуху доставили малыша с пороком сердца

«Для транспортировки был задействован специализированный медицинский борт. Ребенка сопровождала врачебная реанимационная бригада. Перелет малыш перенес хорошо. Коллеги в Пензе встретили пациента на летном поле и в кратчайшие сроки доставили в стационар на реанимобиле», - рассказали в Саратовской областной детской клинической больнице.

В Пензу из Саратова по воздуху доставили малыша с пороком сердца

Младенцев из Саратова, которым требуется помощь пензенских специалистов, нередко перевозят по воздуху. Таким образом 17 июня в Пензе оказался 3-дневный ребенок, которому требовалась оперативная помощь.

6 мая кардиохирургам доставили 7-дневного мальчика: ему нужна была высокотехнологичная операция по коррекции коарктации аорты (врожденного сужения самого крупного сосуда в организме человека).

В январе реанимационная бригада санитарной авиации эвакуировала из Саратова 35-дневного ребенка с пороком сердца, которому также было необходимо срочное хирургическое вмешательство.

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Источник — фото ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая больница»
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