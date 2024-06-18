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Общество

Из Саратова в Пензу по воздуху доставили младенца для операции

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В понедельник, 17 июня, бригада врачей доставила вертолетом санитарной авиации из Саратова в Пензу 3-дневного малыша.

Об этом сообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин в своем Telegram-канале.

Ребенка транспортировали из клинического перинатального центра Саратовской области в федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии. Ему требуется оперативная помощь.

«Дорогу малыш перенес хорошо. Пожелаем ему благополучного исхода оперативного вмешательства и скорейшей нормализации состояния», - написал саратовский министр.

Младенцев из Саратова, которым требуется помощь пензенских специалистов, нередко перевозят по воздуху. Так, 6 мая кардиохирургам доставили 7-дневного мальчика, которому нужна была высокотехнологичная операция по коррекции коарктации аорты (врожденного сужения самого крупного сосуда в организме человека).

В январе реанимационная бригада санитарной авиации эвакуировала из Саратова 35-дневного ребенка с пороком сердца, которому также было необходимо срочное хирургическое вмешательство.

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Источник — фото из Telegram-канала Олега Костина
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