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Общество

Из-за крестного хода перекроют дорогу между Кузнецком и Чибирлеем

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В Кузнецком районе из-за крестного хода сразу в нескольких населенных пунктах скорректируют схему дорожного движения. Об изменениях рассказали в областном министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства.

Крестный ход будет проводиться 10 августа, в день праздника в честь Смоленской иконы Божией Матери. Святыню понесут из Кузнецка в Пионер, а затем в Чибирлей.

Чтобы обеспечить безопасность участников, перекроют дорогу Кузнецк - Чибирлей.

В минстрое уточнили, что с 10:30 до 11:00 вводится ограничение движения по селу Пионер, с 11:30 до 12:00 - по Чибирлею. Запрет будет касаться всех видов транспортных средств.

Смоленская икона Божией Матери именуется Одигитрией, что означает «путеводительница». Считается, что она была написана евангелистом Лукой во время земной жизни Пресвятой Богородицы.

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