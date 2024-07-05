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Общество

Карту «Забота» распространили на еще 1 категорию пензенцев

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Среди держателей карты социальной помощи «Забота» теперь будут и ветераны боевых действий. Соответствующее постановление в четверг, 4 июля, подписал глава Пензы Александр Басенко.

Карта выдается бесплатно. Ее обладатели могут получить скидку в торговых сетях, аптеках и медицинских центрах, кондитерских, парикмахерских, магазинах сантехники, обуви.

Через некоторое время к акции присоединились некоторве муниципальные учреждения культуры: Пензенский театр юного зрителя, зоопарк, парк «Комсомольский», Центр русской хоровой и вокальный культуры (бывший кинотеатр «Октябрь»).

«Заботу» начали выпускать в августе 2020 года. Сначала ее могли получить женщины в возрасте 55 лет и старше, мужчины от 60 лет и многодетные семьи.

Затем в список вошли инвалиды и семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья.

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