На подготовку к благоустройству Тропы здоровья потратят 1,1 млн

04.07.2024 | 15:46

Стала известна стоимость обследования и благоустройства Тропы здоровья в Пензе. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Обследование технического состояния объекта (дорожек и площадок, бордюрных камней, подпорных стенок, деревянного забора, металлического ограждения, спортивного оборудования, скамеек, опор освещения, лестничного марша) обойдется в 388 000 рублей. Итогом должен стать акт, который нужно подготовить до 10 июля.

Еще 395 000 рублей стоит обмер Тропы здоровья, предусматривающий составление перечня видов демонтажных и строительно-монтажных работ на территории с описанием дефектов, указанием на их местонахождение, площадь, объем, протяженность, количество.

«В документации предусмотреть: демонтажные работы элементов благоустройства; устройство подпорных стенок и ливневых лотков; замену покрытия дорожек и бортовых камней; замену наружного освещения; работы по озеленению; установку детской и спортивных площадок; замену лестницы; установку лавочек и урн», - говорится в проекте договора. Результаты обмера должны быть представлены до 16 июля.

Еще 399 000 рублей потратят на разработку сметной документации. Ее необходимо подготовить в срок до 10 сентября.

Заказчиком всех работ выступает парк имени Белинского, на балансе которого находится Тропа здоровья. Сколько будет стоить само благоустройство, пока неизвестно.

О планах привести в порядок Тропу здоровья стало известно на праздновании Дня России и Дня города 12 июня. Что именно хотят сделать, уточнили в управлении культуры.

«Основные работы будут сосредоточены на укреплении склонов, монтаже дренажной системы, замене покрытия пешеходных дорожек и реконструкции системы освещения», - перечислили в ведомстве.

Тропа здоровья уже несколько лет находится в неудовлетворительном состоянии. Жители областного центра не раз в соцсетях жаловались, что асфальт там исчез и дорожка превратилась в полосу препятствий, на которой легко покалечиться.