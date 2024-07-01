Восстановление Тропы здоровья стартует в ближайшие дни

01.07.2024 | 18:18

Договор с подрядчиком, который займется благоустройством Тропы здоровья в Пензе, будет заключен в первой декаде июля. Тогда же стартуют и работы.

Об этом в понедельник, 1 июля, сообщил на своих страницах в соцсетях губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. «Здесь должно быть комфортно отдыхать пензенцам и гостям города», - пояснил он.

О планах привести в порядок Тропу здоровья стало известно на праздновании Дня России и Дня города 12 июня. Что именно будет сделано, уточнили в управлении культуры.

«Основные работы будут сосредоточены на укреплении склонов, монтаже дренажной системы, замене покрытия пешеходных дорожек и реконструкции системы освещения», - перечислили в ведомстве.

Тропа здоровья уже несколько лет находится в неудовлетворительном состоянии. Жители областного центра не раз в соцсетях жаловались, что асфальт там исчез и дорожка превратилась в полосу препятствий, на которой легко покалечиться.