В Городищенском районе в аренду незаконно сдали участок с лесом

02.07.2024 | 20:55

В Городищенском районе в аренду незаконно передали земельный участок площадью более 32 га. Прокуратура выявила это нарушение во время проверки.

«Установлено, что в 2022 году между администрацией района и гражданином незаконно заключен договор аренды участка, имеющего пересечения с землями лесного фонда», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Прокурор обратился в суд с иском о признании договора недействительным. Заявление удовлетворили.

После этого из Единого государственного реестра недвижимости были исключены сведения о принадлежности указанного участка к землям сельхозназначения.

«Уголовное дело о халатности должностного лица ГКУ Пензенской области «Чаадаевское лесничество», предоставившего недостоверные сведения об отсутствии в границах земельного участка леса, прекращено судом по нереабилитирующим основаниям - в связи с истечением сроков давности уголовного преследования», - добавила Светлана Артамонова.