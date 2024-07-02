Сетевое издание|18+|Вторник|2 июл 2024|22:23
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+32oC
+33oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

3 июля в Пензенской области будет еще жарче, чем 2-го

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


3 июля в Пензенской области ожидается еще более жаркая погода, чем в первые дни месяца. Прогноз сделали специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду за окном будет +15...+20 градусов, а днем воздух прогреется до +31...+36. Из-за жары объявлен желтый уровень погодной опасности (потенциальная угроза).

Если ночью осадков ждать не стоит, то днем местами возможен кратковременный дождь с грозой. На протяжении суток будет дуть слабый или умеренный южный ветер.

Метеорологи также предупреждают о высокой пожарной опасности леса (IV класс) в период с 1 по 5 июля.

Ранее объяснялось, что жаркая погода связана с влиянием поля повышенного атмосферного давления. Из акватории южных морей в регион активно поставляется горячий воздух.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте