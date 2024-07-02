3 июля в Пензенской области будет еще жарче, чем 2-го

02.07.2024 | 22:00

3 июля в Пензенской области ожидается еще более жаркая погода, чем в первые дни месяца. Прогноз сделали специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду за окном будет +15...+20 градусов, а днем воздух прогреется до +31...+36. Из-за жары объявлен желтый уровень погодной опасности (потенциальная угроза).

Если ночью осадков ждать не стоит, то днем местами возможен кратковременный дождь с грозой. На протяжении суток будет дуть слабый или умеренный южный ветер.

Метеорологи также предупреждают о высокой пожарной опасности леса (IV класс) в период с 1 по 5 июля.

Ранее объяснялось, что жаркая погода связана с влиянием поля повышенного атмосферного давления. Из акватории южных морей в регион активно поставляется горячий воздух.