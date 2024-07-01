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Общество

Прогноз погоды на неделю: пензенцам придется попотеть

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Жителям Пензенской области придется терпеть жаркую погоду всю ближайшую неделю. По прогнозу синоптиков, значительного понижения температуры пока не предвидится.

Во вторник, 2 июля, в регионе столбики термометров могут подняться до 34 градусов, а 3-го и 4-го - до 35, сообщают специалисты Приволжского УГМС.

«В первых числах июля Пензенский регион останется под влиянием поля повышенного атмосферного давления. С акватории южных морей в регион станет активно поставляться жаркий воздух», - рассказала начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Но и во второй половине недели прохлады пензенцы не почувствуют. По данным сервиса «Яндекс. Погода», с пятницы и до воскресенья включительно температура будет достигать 31-32 градусов.

При этом, по словам Светланы Иванковой, не обойдется без осадков. Местами пройдут кратковременные дожди. Также возможны грозы с порывистым ветром.

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