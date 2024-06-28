В Пензе на 8 дней перекроют движение на участке улицы Чкалова

28.06.2024 | 09:12

В Пензе временно ограничат движение транспорта на участке улицы Чкалова между Красной и Куйбышева.

Проезд будет запрещен с 11:00 28 июня до 18:00 6 июля.

Как пояснили в администрации города, мера связана с проведением ресурсоснабжающей организацией земельных работ для аварийного ремонта теплотрассы.

Автомобилистам следует учитывать схему движения при планировании маршрута.

2 июня на улице Беляева из-под земли забил фонтан кипятка, перевернувший «Газель». Порыв случился при переводе нагрузки с котельной «Арбеково» на ТЭЦ-1. В ЧП никто не пострадал.