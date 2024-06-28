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Общество

С 1 июля пензенцы станут платить за коммунальные услуги больше

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С понедельника, 1 июля, во всей России вырастут тарифы на услуги ЖКХ. Соответствующее распоряжение Правительства РФ опубликовано на официальном портале правовых актов.

Последнее повышение было в декабре 2022-го. Во всех регионах тарифы повысились на 9%.

Кроме того, местные власти имеют право применить предельные индексы изменения тарифов для потребителей. Для Пензенской области этот показатель составил 2% величины предельных индексов в среднем по региону. В итоге максимальное повышение платы за ЖКУ составило 11%. Исключением стала Пенза - 12%.

После этого плата за коммуналку не индексировалась ни в 2023-м, ни в первом полугодии 2024-го.

С 1 июля для Пензенской области предусмотрен средний индекс 9,6%. Кроме того, предельно допустимое отклонение по муниципальным образованиям составит 2%. Таким образом, максимальное увеличение платы за холодную и горячую воду, электроэнергию, отопление, газ и вывоз мусора составит 11,6%.

В Пензе расчет максимального повышения платы привязан к предельным уровням цен на теплоэнергию. Поэтому индексация может быть выше 11,6%, как это и случилось в декабре 2022-го.

В целом по регионам рост стоимости ЖКУ составит от 4% (Хакасия) до 15% (Забайкалье). В Москве повышение предполагается на 11%.

Что касается соседних регионов, то в Ульяновской области, как и в Пензенской, индексация составит 9,6%, и местные власти смогут «накинуть» еще 3%. В Саратовской области эти показатели соответственно 9,2% и 2%, в Тамбовской - 10% и 2%, в Мордовии - 9,9% и 2%.

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