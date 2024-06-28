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Общество

Ипотека плюс рассрочка: покупка реальна с «Территорией жизни»

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Отмена льготных ипотечных программ серьезно ограничивает выбор для тех, кто хотел приобрести жилье. С 1 июля, когда закончится действие программы с господдержкой, вырастет не только процентная ставка, но и ежемесячный платеж по ипотеке, который будет не по карману многим. А накопить на покупку еще сложнее.

Чтобы не отказываться от мечты, можно воспользоваться альтернативой. О ней рассказал эксперт в сфере недвижимости, партнер ГК «Территории жизни», директор российского консалтингового агентства GMK Сергей Разуваев.

Ипотека плюс рассрочка: покупка реальна с «Территорией жизни»

«С учетом того что доля ипотеки серьезно снизится, рассрочка как один из наиболее эффективных компенсирующих инструментов будет не только уместна, но и, я бы сказал, обязательна. Напомню, что в условном 2019 году (до проектного финансирования и программы льготной ипотеки) рассрочка составляла у некоторых девелоперов от 25% до 35%.

Я считаю, один из основных методов продажи будет следующим: «Давайте сейчас заключим договор об оплате в рассрочку. Пока мы полтора-два года строим, ключевая упадет, и вы возьмете ипотеку не под 18%, как сегодня, а, допустим, под 13%. Потому что, как говорят Центробанк и правительство, ставка вот-вот снизится - если не в этом году, так в следующем». Мне кажется, эта история уже востребованна», - рассказал Сергей Разуваев.

Крупнейший застройщик Пензенской области - ГК «Территория жизни» предлагает клиентам выгодную программу приобретения недвижимости в рассрочку. У такой программы есть преимущества в сравнении с ипотекой.

«Во-первых, рассрочка предусматривает заключение сделки без участия банка, что упрощает процесс. Во-вторых, размер первоначального взноса - от 15%. Договор клиент заключает напрямую с застройщиком. А в-третьих, клиент сам выбирает для себя размер ежемесячного платежа, комфортный для его семейного бюджета», - объяснила коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

В рамках программы «Smart рассрочка» * застройщик предлагает минимальный размер платежа от 10 тысяч рублей. Все перечисляемые средства в рамках рассрочки, как и при оформлении ипотеки в банке, переводятся на эскроу-счет. А значит, вполне реален сценарий альтернативного погашения задолженности: заплатить 30% стоимости недвижимости и переоформить на ипотеку с выгодным процентом уже после того, как дом будет введен в эксплуатацию.

Дополнительное преимущество - наличие готовой отделки «Все включено». В такой квартире уже есть все необходимое: санузел укомплектован сантехникой и выложен плиткой, комнаты оклеены флизелиновыми обоями, установлены пластиковые шумоизоляционные окна Kommerling, есть натяжной потолок с точечными светильниками, пол выложен светлым ламинатом. На кухне установлен гарнитур со встроенной техникой (варочной панелью, духовым шкафом и вытяжкой), в трехкомнатной квартире - посудомоечная машина.

Ипотека плюс рассрочка: покупка реальна с «Территорией жизни»

Многие покупатели отмечают преимущества готовой отделки, позволяющей решить все вопросы, связанные с ремонтом. Это хороший вариант для тех, кто ценит свое время и нервы, а главное - средства.

«С удовольствием заселилась в квартиру. Работам с мужем удаленно, потому для нас было важно наличие всего нужного для комфортной и уютной жизни», - поделилась мнением жительница «Лугометрии» Полина.

Отделку можно увидеть прямо сейчас благодаря рум-туру.

Ипотека плюс рассрочка: покупка реальна с «Территорией жизни»

Всех, кто планирует покупку квартиры, приглашают посетить офисы (ул. 65-летия Победы, 29, 9:00 - 21:00; ул. Яшиной, 12, 9:00 - 18:00), где менеджеры ответят на вопросы и помогут оформить сделку. Доступны не только программа рассрочки, но и другие выгодные предложения от застройщика. Оставить заявку можно здесь.

Все акции и предложения от застройщика представлены на сайте территорияжизни.рф.

* Название акции - «Smart рассрочка», в рамках которой застройщик реализует квартиру по договору рассрочки: первоначальный взнос - от 15% стоимости приобретаемой квартиры в течение 2 дней с момента проведения государственной регистрации договора, далее ежемесячный платеж по рассрочке рассчитывается с учетом обеспечения обязательных накоплений в размере 30% стоимости квартиры до получения разрешения на ввод строения в эксплуатацию, оставшийся платеж клиент обязан оплатить за 3 месяца до ввода дома в эксплуатацию. При заключении договора рассрочки заключаются 2 договора; агентский с ООО «КМ» с оплатой 50 000 руб. и ДДУ с застройщиком с оплатой стоимости квартиры за вычетом суммы агентского договора на счет эскроу.

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