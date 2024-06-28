Ипотека плюс рассрочка: покупка реальна с «Территорией жизни»

28.06.2024 | 10:09

Отмена льготных ипотечных программ серьезно ограничивает выбор для тех, кто хотел приобрести жилье. С 1 июля, когда закончится действие программы с господдержкой, вырастет не только процентная ставка, но и ежемесячный платеж по ипотеке, который будет не по карману многим. А накопить на покупку еще сложнее.

Чтобы не отказываться от мечты, можно воспользоваться альтернативой. О ней рассказал эксперт в сфере недвижимости, партнер ГК «Территории жизни», директор российского консалтингового агентства GMK Сергей Разуваев.

«С учетом того что доля ипотеки серьезно снизится, рассрочка как один из наиболее эффективных компенсирующих инструментов будет не только уместна, но и, я бы сказал, обязательна. Напомню, что в условном 2019 году (до проектного финансирования и программы льготной ипотеки) рассрочка составляла у некоторых девелоперов от 25% до 35%.

Я считаю, один из основных методов продажи будет следующим: «Давайте сейчас заключим договор об оплате в рассрочку. Пока мы полтора-два года строим, ключевая упадет, и вы возьмете ипотеку не под 18%, как сегодня, а, допустим, под 13%. Потому что, как говорят Центробанк и правительство, ставка вот-вот снизится - если не в этом году, так в следующем». Мне кажется, эта история уже востребованна», - рассказал Сергей Разуваев.

Крупнейший застройщик Пензенской области - ГК «Территория жизни» предлагает клиентам выгодную программу приобретения недвижимости в рассрочку. У такой программы есть преимущества в сравнении с ипотекой.

«Во-первых, рассрочка предусматривает заключение сделки без участия банка, что упрощает процесс. Во-вторых, размер первоначального взноса - от 15%. Договор клиент заключает напрямую с застройщиком. А в-третьих, клиент сам выбирает для себя размер ежемесячного платежа, комфортный для его семейного бюджета», - объяснила коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

В рамках программы «Smart рассрочка» * застройщик предлагает минимальный размер платежа от 10 тысяч рублей. Все перечисляемые средства в рамках рассрочки, как и при оформлении ипотеки в банке, переводятся на эскроу-счет. А значит, вполне реален сценарий альтернативного погашения задолженности: заплатить 30% стоимости недвижимости и переоформить на ипотеку с выгодным процентом уже после того, как дом будет введен в эксплуатацию.

Дополнительное преимущество - наличие готовой отделки «Все включено». В такой квартире уже есть все необходимое: санузел укомплектован сантехникой и выложен плиткой, комнаты оклеены флизелиновыми обоями, установлены пластиковые шумоизоляционные окна Kommerling, есть натяжной потолок с точечными светильниками, пол выложен светлым ламинатом. На кухне установлен гарнитур со встроенной техникой (варочной панелью, духовым шкафом и вытяжкой), в трехкомнатной квартире - посудомоечная машина.

Многие покупатели отмечают преимущества готовой отделки, позволяющей решить все вопросы, связанные с ремонтом. Это хороший вариант для тех, кто ценит свое время и нервы, а главное - средства.

«С удовольствием заселилась в квартиру. Работам с мужем удаленно, потому для нас было важно наличие всего нужного для комфортной и уютной жизни», - поделилась мнением жительница «Лугометрии» Полина.

Отделку можно увидеть прямо сейчас благодаря рум-туру.

Всех, кто планирует покупку квартиры, приглашают посетить офисы (ул. 65-летия Победы, 29, 9:00 - 21:00; ул. Яшиной, 12, 9:00 - 18:00), где менеджеры ответят на вопросы и помогут оформить сделку. Доступны не только программа рассрочки, но и другие выгодные предложения от застройщика. Оставить заявку можно здесь.

Все акции и предложения от застройщика представлены на сайте территорияжизни.рф.

* Название акции - «Smart рассрочка», в рамках которой застройщик реализует квартиру по договору рассрочки: первоначальный взнос - от 15% стоимости приобретаемой квартиры в течение 2 дней с момента проведения государственной регистрации договора, далее ежемесячный платеж по рассрочке рассчитывается с учетом обеспечения обязательных накоплений в размере 30% стоимости квартиры до получения разрешения на ввод строения в эксплуатацию, оставшийся платеж клиент обязан оплатить за 3 месяца до ввода дома в эксплуатацию. При заключении договора рассрочки заключаются 2 договора; агентский с ООО «КМ» с оплатой 50 000 руб. и ДДУ с застройщиком с оплатой стоимости квартиры за вычетом суммы агентского договора на счет эскроу.

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