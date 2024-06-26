В Октябрьском районе для борьбы с наркорекламой выбрали новый цвет

26.06.2024 | 20:26

В Октябрьском районе Пензы в очередной раз закрасили рекламу наркошопов на фасадах домов. Для этого выбрали новый цвет - желтый.

Рейд состоялся 25 июня в рамках месячника, приуроченного к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

Активисты закрасили 114 надписей - на улице Рахманинова, проспекте Победы и в Виноградном проезде.

Ранее буквы и цифры прятали под черной краской, а пензенцы говорили, что такой подход им не нравится. На светлых поверхностях оставались темные пятна. Теперь покрытие цветное.

На вопросы горожан по поводу выбора колера в мэрии уже отвечали.

«Задача подобных рейдов - закрасить информацию так, чтобы ею нельзя было воспользоваться. Необходимо, чтобы краска полностью закрасила надпись, которую хулиганы делают черным цветом. Через краску в цвет фасада надпись будет просвечивать», - объяснили в администрации.

Тем временем в УМВД России по Пензенской области жителей города просят быть внимательнее и сообщать о рекламе наркошопов по телефону 59-10-10.