Сетевое издание|18+|Среда|26 июн 2024|23:38
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Октябрьском районе для борьбы с наркорекламой выбрали новый цвет

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Октябрьском районе Пензы в очередной раз закрасили рекламу наркошопов на фасадах домов. Для этого выбрали новый цвет - желтый.

Рейд состоялся 25 июня в рамках месячника, приуроченного к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

Активисты закрасили 114 надписей - на улице Рахманинова, проспекте Победы и в Виноградном проезде.

Ранее буквы и цифры прятали под черной краской, а пензенцы говорили, что такой подход им не нравится. На светлых поверхностях оставались темные пятна. Теперь покрытие цветное.

На вопросы горожан по поводу выбора колера в мэрии уже отвечали.

«Задача подобных рейдов - закрасить информацию так, чтобы ею нельзя было воспользоваться. Необходимо, чтобы краска полностью закрасила надпись, которую хулиганы делают черным цветом. Через краску в цвет фасада надпись будет просвечивать», - объяснили в администрации.

Тем временем в УМВД России по Пензенской области жителей города просят быть внимательнее и сообщать о рекламе наркошопов по телефону 59-10-10.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото администрации г. Пензы
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте