При покупке жилья можно удвоить маткап и получить скидку 833 тыс.

25.06.2024 | 11:33

Крупнейший застройщик Пензенской области ГК «Территория жизни» предлагает семьям с детьми улучшить жилищные условия и выгодно вложить материнский капитал в покупку недвижимости.

Оформив сделку сейчас, можно получить скидку от застройщика в размере материнского капитала - до 833 000 рублей *. Самое время покупать недвижимость с использованием государственной субсидии в качестве первого взноса.

«Проекты застройщика ориентированы на поддержку семей с детьми. Мы помогаем воплотить в жизнь мечты о переезде в новую комфортную квартиру в современном микрорайоне с развитой инфраструктурой. Благодаря акции «Удвоение материнского капитала» семьи получают дополнительную скидку до 833 000 рублей при покупке жилья в наших комплексах. За время действия программы ею воспользовалось более 750 семей. Программа действует на готовые квартиры, а это значит, что семья может сразу переехать», - рассказала коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Скидка в 833 000 рублей поможет снизить размер ежемесячного платежа по ипотеке. В случае с трехкомнатной квартирой - примерно на 5 тысяч рублей, что ощутимо для бюджета.

Сейчас семьи с детьми могут воспользоваться льготной ипотечной программой от 6% ** и приобрести квартиру на выгодных условиях.

«Именно «Территория жизни» предложила лучшие условия для использования материнского капитала. Но это стало не единственной причиной нашего выбора», - поделились мнением новоселы «Лугометрии» Дмитрий и Олеся, использовавшие материнский капитал для покупки просторной двушки.

Дело в том, что в квартирах жилых комплексов «Территории жизни» выполнена чистовая отделка. Там уже есть:

- обои на флизелиновой основе,

- прочный ламинат светлых тонов,

- натяжные потолки с ярким точечным освещением,

- межкомнатные двери,

- плитка на полу и стенах в санузле, сантехника брендовых производителей Dorff и Jika,

- стиральная машина,

- кухонный гарнитур со встроенной техникой: варочной панелью, духовым шкафом и вытяжкой (в больших квартирах установлена посудомоечная машина).

Еще одна причина выбора - развитый современный район. Для детей здесь обустроены игровые и спортивные площадки от российских производителей, большие прогулочные зоны. Для взрослых - развитая коммерческая инфраструктура: магазины, аптеки, фитнес-центры, салоны красоты. Все в шаговой доступности.

Также в микрорайонах предусмотрены школы, детские сады, центры образования. Отдельно - объекты отдыха и рекреации для местных жителей. В «Арбековской заставе» это бульвар и зеленая прогулочная аллея. Сейчас ведется строительство нового бульвара рядом с домом на ул. Генерала Глазунова, 11.

А в скором времени в «Лугометрии» начнется создание бульвара площадью более 5 га. На нем можно будет с удовольствием прогуляться семьей или отдохнуть после рабочего дня.

Те, кто хочет приобрести квартиру с готовой отделкой на выгодных условиях в современном развитом микрорайоне, могут сделать выбор уже сейчас, посмотрев варианты на сайте территорияжизни.рф. Бронирование квартиры для покупки с использованием маткапитала доступно по ссылке.

Подробную консультацию об использовании материнского капитала можно получить у менеджеров по телефону 203-000 или лично посетив офисы по адресам: ул. 65-летия Победы, 29 (9:00 - 21:00); ул. Яшиной, 12 (9:00 - 18:00).

* Название рекламной акции - «Удваиваем материнский капитал». В рамках акции предоставляется дополнительная скидка в размере материнского капитала. Размер скидки не превышает 833 тысяч рублей. Скидка предоставляется при предъявлении сертификата о материнском (семейном) капитале и его реализации при покупке квартиры в рамках проводимой акции. В акции участвуют: 3-комнатные квартиры в строении № 11 7-го микрорайона (коэф. 1) по адресу ул. Генерала Глазунова, 11; квартиры в строениях № 11, 12, 16, 19, 20 (2-я оч.) - 2-комнатные (коэф. 0,3), 3-комнатные (коэф. 0,5), 3-комнатные площадью более 90 кв. м (коэф. 1). Дисконт предоставляется в соответствии с приобретаемой квартирой (размер остатка материнского сертификата на дату приобретения умножается на коэффициент). О суммировании с другими акциями и предложениями уточняйте у застройщика. Срок действия акции - до 08.07.2024.

** Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк (ген. лиц. № 1481 от 11.08.2015) на срок кредитования от 12 до 360 месяцев с условием субсидирования процентной ставки застройщиком - партнером банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ. Валюта кредита - рубль РФ. Первоначальный взнос - 20,01%. Срок кредита - 30 лет, ставка по ипотеке 6% на весь срок кредитования при условии проведения электронной регистрации сделки. Минимальная сумма кредита - от 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита - до 6 млн руб.

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