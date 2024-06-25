Сетевое издание|18+|Вторник|25 июн 2024|16:07
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Полосы для общественного транспорта могут выделить на всем пр. Строителей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Полосы для общественного транспорта, выделенные с двух сторон на участке дороги от «Глобуса» до «Коллажа», должны повысить качество его работы. Так объяснили данное решение в администрации Пензы.

В скором времени там установят комплекс фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Проект является пилотным и реализуется администрацией Пензы совместно с областным правительством, уточнили в мэрии.

Пока нанесение подобной разметки на других дорогах не предусмотрено. Но опыт использования отдельной полосы для общественного транспорт изучат и решат, насколько целесообразно выделить ее на проспекте Строителей от ТРК «Коллаж» в сторону Дальнего Арбекова.

Необходимую разметку наносили в выходные. В будни пензенцы смогли оценить нововведение. «На арбековском путепроводе сделали выделенку для автобусов, вот теперь автобусов на ней нет, а все остальные стоят в пробке от самой «Ленты», «А еще забавно сегодня наблюдал, как автобус, встретив на этой полосе поливайку, в своем обычном стиле, не включая поворотник, не глядя по зеркалам и выдавливая всех из полосы, рванул в среднюю полосу через сплошную», «Хотят как Москва. Только там 4 полосы для машин и 1 для автобусов», «Главное, что на этом участке у автобусов и так никогда не было проблем с движением», «Зато зимой все уравняет снег, собранный в кучи, будет как обычно, две полосы», - высказались пензенцы в сети.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото администрации Пены
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте