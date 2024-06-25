Полосы для общественного транспорта могут выделить на всем пр. Строителей

25.06.2024 | 10:03

Полосы для общественного транспорта, выделенные с двух сторон на участке дороги от «Глобуса» до «Коллажа», должны повысить качество его работы. Так объяснили данное решение в администрации Пензы.

В скором времени там установят комплекс фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Проект является пилотным и реализуется администрацией Пензы совместно с областным правительством, уточнили в мэрии.

Пока нанесение подобной разметки на других дорогах не предусмотрено. Но опыт использования отдельной полосы для общественного транспорт изучат и решат, насколько целесообразно выделить ее на проспекте Строителей от ТРК «Коллаж» в сторону Дальнего Арбекова.

Необходимую разметку наносили в выходные. В будни пензенцы смогли оценить нововведение. «На арбековском путепроводе сделали выделенку для автобусов, вот теперь автобусов на ней нет, а все остальные стоят в пробке от самой «Ленты», «А еще забавно сегодня наблюдал, как автобус, встретив на этой полосе поливайку, в своем обычном стиле, не включая поворотник, не глядя по зеркалам и выдавливая всех из полосы, рванул в среднюю полосу через сплошную», «Хотят как Москва. Только там 4 полосы для машин и 1 для автобусов», «Главное, что на этом участке у автобусов и так никогда не было проблем с движением», «Зато зимой все уравняет снег, собранный в кучи, будет как обычно, две полосы», - высказались пензенцы в сети.