В Пензе появились полосы для общественного транспорта

23.06.2024 | 13:03

В Пензе появились выделенные полосы для общественного транспорта. В воскресенье, 23 июня, горожане заметили букву «А» на участке дороги от ТЦ «Лента» до «Глобуса».

По словам очевидцев, разметку нанесли по обеим сторонам.

О необходимости устройства выделенных полос в Пензе говорили давно. Это нужно, чтобы горожане быстро и с комфортом могли добираться до учебы и работы на автобусах и троллейбусах.

В ГБУ «Безопасный регион» отмечали: для обычных водителей штраф за езду по полосе, отмеченной буквой «А», или остановку на ней составляет 1 500 рублей.

В Сети пензенцы на нововведение отреагировали неоднозначно. Большинство идею поддержало.

«Пусть будет, так транспорт должен ехать быстрее. Нам хватит и две полосы. Плюс скорая будет ехать быстрее и пожарка. А то как у нас пробка и все - скорая проехать не может, стоит», «В больших городах это нормально, когда у автобуса и тралика своя полоса. Привыкнуть и нам нужно к этому. Я был в больших городах, и там люди к этому привыкли. А тут всем все не так, все плохо. Транспорт будет ехать быстрей, людей на работу возить», «Ну все... Хоть не будут в догонялки играть», - написали они.

Но нашлись и противники выделенных полос.

«Ближайшая рабочая неделя покажет! Есть большие сомнения по часам пик», «У нас и так все тихоходы в третьей полосе еле движутся, а теперь и первая вне зоны, писец полный», «Типичный пример, когда что-то делают не для людей, а для отчетности, изображая бурную деятельность на своей должности», «Один фиг маршрутчики из полосы в полосу будут прыгать, как всегда, потому что как же так ехать за автобусом 50 км/ч», - отметили горожане.