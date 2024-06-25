Пензенцы назвали проблемы, которые создадут блоки на проспекте Победы

25.06.2024 | 14:17

На проспекте Победы в Пензе продолжается установка бетонных ограждений на разделительной полосе. Процесс работы подрядчика утром во вторник, 25 июня, продемонстрировало городское управление ЖКХ.

Блоки «Нью-Джерси» начали монтировать неделю назад, их разместят на участке от улицы Минской до Беляевской развязки. Цель - снизить аварийность.

По условиям контракта, подрядчик до 31 августа должен установить 762 ограждения парапетного типа из железобетонных блоков, а также свыше 1 500 световозвращателей.

«Эти мероприятия будут затратными для бюджета, но если их не делать, то у нас аварийность будет увеличиваться и смертность на дорогах - тоже», - отметил ранее глава Пензы Александр Басенко, уточнив, что речь идет о 40 миллионах рублей.

«Сначала создали трассу посреди города, теперь решили, что это небезопасно? Может, сразу об этом надо было подумать? Зачем бетонные блоки? Почему зеленую полосу разделительную не сделали, например?» - поинтересовался один из подписчиков канала УЖКХ в Telegram. По состоянию на 14:00 25 июня ему никто не ответил.

Этот пензенец не единственный, кому не понравилась установка блоков. Городские водители указали на ряд проблем, которые она принесет.

Во-первых, ДТП будут иметь более тяжелые последствия, уверены пензенцы: «Теперь аварии станут зрелищнее», «На самом деле далеко не факт, что это снизит аварийность. А вот последствия лихачества могут иметь крайне неприятные последствия для гонщика, а еще от этого бетонного блока его отрикошетить может в поток на параллельных полосах. И это я не говорю, что ДТП может спровоцировать затор, так как будет просто меньше маневров для объезда», «Это не отбойник, а пусковая установка для превращения машин в беспилотники: водитель насмерть, машина - в полет».

Вторая проблема проявится зимой. «Зимой при снегопаде отлично сузит дорогу - и здравствуй, пробка», «Если не любишь город, то делай так: устанавливай бетонные блоки. Просто страшно смотреть. Это летом, а что будет зимой? Одна полоса и горы грязного снега, как на обочинах всех наших дорог», «Теперь будет еще и мусор накапливаться возле этих блоков. А зимой они будут обрастать льдом грязным. Если лед будут скалывать, то и бетон этот будет разрушаться. С точки зрения эксплуатации будут новые проблемы на дорогах», - указали горожане.

Третий минус - испорченный внешний вид проспекта. «Ни безопасности, ни красоты, ни культуры, ни эстетики», «Ни в одном городе такого уродства нет!», «Они потом в процессе еще облезут, или их «художники» местные баллончиками разрисуют, вот будет красота», «Если уж хотели разделить потоки встречные, сделайте газон, поставьте высокие цветочницы. Летом - цветы, зимой - хвойным лапником. Сделайте наш горд красивым, а не вбахивайте бездумно деньги», «Вот только, пожалуйста, объясните, а почему таких блоков нет на проспектах в Москве, Санкт-Петербурге и более крупных городах, чем Пенза? Или там другие проспекты, водители и машины или даже ПДД?!» - высказались пензенцы в сети.