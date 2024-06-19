Сетевое издание|18+|Среда|19 июн 2024|21:23
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

На проспекте Победы начали ставить блоки между потоками

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


На проспекте Победы начали устанавливать железобетонные ограждения, разделяющие встречные потоки. Об этом в среду, 19 июня, сообщили в Управлении ЖКХ г. Пензы.

Блоки «Нью-Джерси» разместят на участке от улицы Минской до Беляевской развязки.

О том, что на дороге должны появиться ограждения, на сессии думы в конце марта рассказывал глава города Александр Басенко. На это потратят около 39 миллионов рублей. Цель - снизить аварийность.

На проспекте Победы начали ставить блоки между потоками

«Эти мероприятия будут затратными для бюджета, но если их не делать, то у нас аварийность будет увеличиваться и смертность на дорогах - тоже», - отметил Басенко.

Представитель Управления ЖКХ в телеграм-канале PenzaInform уточнил, что решение принято на основании предписания Госавтоинспекции.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео и фото Управления ЖКХ г. Пензы
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте