На проспекте Победы начали ставить блоки между потоками

19.06.2024 | 19:13

На проспекте Победы начали устанавливать железобетонные ограждения, разделяющие встречные потоки. Об этом в среду, 19 июня, сообщили в Управлении ЖКХ г. Пензы.

Блоки «Нью-Джерси» разместят на участке от улицы Минской до Беляевской развязки.

О том, что на дороге должны появиться ограждения, на сессии думы в конце марта рассказывал глава города Александр Басенко. На это потратят около 39 миллионов рублей. Цель - снизить аварийность.

«Эти мероприятия будут затратными для бюджета, но если их не делать, то у нас аварийность будет увеличиваться и смертность на дорогах - тоже», - отметил Басенко.

Представитель Управления ЖКХ в телеграм-канале PenzaInform уточнил, что решение принято на основании предписания Госавтоинспекции.