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Общество

В Пензе до сих пор не определились с ценой проезда в маршрутке № 26

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С 1 июля в Пензе должен заработать маршрут № 26, который станет курсировать между школой № 62 и улицей Кижеватова. Однако, каким он будет, подвозящим или обычным, и какой окажется стоимость проезда, до сих пор не решено.

Один из пользователей задал вопросы об этом на странице регионального министерства цифрового развития, транспорта и связи во «ВКонтакте» и в понедельник, 24 июня, получил ответ.

«Стоимость проезда и то, будет ли маршрут подвозящим, в настоящее время обговаривается с перевозчиком», - заявили в ведомстве.

В минцифры уточнили, что сейчас идет процедура заключения государственного контракта на обслуживание маршрута № 26.

С 1 июля маршрутки (их всего 2) поедут по улицам Ферганской, Чебышева, Мереняшева, Тепличной, Львовской, 40 лет Октября, 3-му проезду Бурмистрова, Дизельной, Окружной, Кижеватова, Вишневой, Воронова, а обратно - по Дизельной, 3-му проезду Бурмистрова, 40 лет Октября, Львовской, Тепличной, Мереняшева, Чебышева.

Остановочные пункты будут следующие: «Школа № 62», «2-й пр. Мереняшева» (в центр), «1-й пр. Мереняшева» (в центр), «Юбилейная аллея» (в центр), «Совхозная» (в центр), «Ул. Кижеватова», «Детская поликлиника № 8» (в центр), «Ул. Российская» (в центр), «Ул. Вишневая», «Ул. Воронова», «Микрорайон», «Совхозная» (из центра), «Тепличный комбинат», «Юбилейная аллея» (из центра), «1-й пр. Мереняшева» (из центра), «Школа № 62».

«Режим работы маршрута с 6:00 до 21:30. Интервал движения в рабочие дни: с 6:00 до 10:00 и с 16:00 до 19:00 - 17 минут, с 10:00 до 16:00 и с 19:00 до 21:00 - 30 минут. Выходные дни: с 6:00 до 08:30 и с 16:00 до 19:00 - 17 минут, с 08:30 до 16:00 и с 19:00 до 21:30 - 30 минут», - уточнили в министерстве.

Ранее в ведомстве поясняли, что подвозящие маршруты вводятся в микрорайонах, где пассажирам приходится подолгу стоять на остановках: микроавтобусов на линии всего 1-3, интервалы движения критично большие. Стоимость проезда в этих маршрутках составит 10 рублей.

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