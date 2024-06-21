В Пензе ребенку с ДЦП в спинной мозг имплантировали электроды

21.06.2024 | 11:31

В четверг, 20 июня, нейрохирург Пензенской областной детской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова Сергей Кирсанов провел юному пациенту с церебральным параличом высокотехнологичную операцию.

Суть ее заключается в том, что на поверхность спинного мозга устанавливается электроды, к которым подаются импульсы от имплантированного стимулятора.

После оперативного вмешательства начинается период пробной стимуляции, который может продолжаться несколько дней. В это время с помощью изменений напряжения генератора подбирается правильный режим стимуляции.

Воздействие слабых электрических импульсов на нервные структуры спинного мозга блокирует различные нейрогенные патологические состояния и облегчает страдания детей.

Эту методику пензенский врач освоил одним из немногих в стране 2 года назад. За это время операции была проведены 6 детям с ДЦП. У них наблюдается снижение мышечного тонуса и устойчивый прогресс в состоянии здоровья.

«В совокупности с реабилитацией и лечебной физкультурой юные пациенты значительно улучшили качество своей жизни», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.