10 дней до отмены льготной ипотеки: купить квартиру еще можно

20.06.2024 | 12:43

До отмены льготной ипотеки с государственной поддержкой осталось ровно 10 дней. Специалисты ГК «Территория жизни» ответили на вопросы, реально ли за этот срок успеть оформить сделку на выгодных условиях и почему стоит поторопиться.

Сейчас в рамках господдержки можно получить ставку от 6%, но уже с 1 июля она вырастет и составит от 16%. В таком случае покупателю придется серьезно переплатить. С учетом, что чаще люди оформляют ипотеку на 30 лет, квартира обойдется в 4-5 раз дороже своей первоначальной стоимости.

Соответственно вырастет и ежемесячный ипотечный платеж. Пока он составляет от 14 000 рублей, но после отмены льготных программ повысится вдвое.

На вопрос, можно ли успеть оформить ипотеку за 10 дней, специалисты дали положительный ответ.

Времени действительно не так много. Но если покупатель обратится в офис продаж за подбором квартиры в жилых комплексах «Арбековская застава» и «Лугометрия» сейчас, то сделку можно будет оформить в течение нескольких дней.

При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Опытные менеджеры подберут вариант для покупки и направят документы в банк для одобрения ипотеки - это займет несколько часов.

Поторопиться стоит и по причине быстрого изменения ситуации. Ряд банков остановил выдачу льготной ипотеки уже на этой неделе. Поэтому лучше не ждать.

Офисы продаж ГК «Территория жизни» работают без выходных и перерывов. Менеджеры готовы дать полную консультацию, связанную с покупкой квартиры, и взять на себя все вопросы по проведению сделки.

Адреса офисов: ул. 65-летия Победы, 33 (9:00-21:00); ул. Яшиной, 12 (9:00-18:00).

Телефон для связи +7(8412) 203-000.

Предлагаемые варианты квартир опубликованы на сайте территорияжизни.рф. Оставить заявку можно здесь.

Реклама. Заказчик - ООО «МК».