Школе в селе Саловка присвоили имя выпускника, погибшего на СВО

14.06.2024 | 10:45

Средняя школа села Саловка Пензенского района отныне носит имя Александра Васильевича Беназирова, погибшего в ходе спецоперации. Такое решение в пятницу, 14 июня, приняли депутаты областного Заксобра.

Александр Беназиров родился 30 сентября 1996 года в Душанбе. В 2003-м семья переехала в Россию, и мальчик пошел в первый класс пензенской гимназии № 13, а с 2004 года учился в Саловской средней школе.

После выпуска Александр поступил в Московское высшее командное училище, после его окончания проходил службу в Таманской дивизии. В 2021-м исполнял интернациональный долг в Сирийской Арабской Республике.

С 2022 года Александр Беназиров находился на первой линии в Луганской Народной Республике. Он погиб 24 октября 2023-го. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, он посмертно награжден орденом Мужества.

«Присвоение школе села Саловка имени Александра Васильевича Беназирова будет иметь воспитательное значение: послужит средством воспитания в подрастающем поколении чувства патриотизма, гордости за свою школу, город, регион, страну», - пояснил министр образования региона Алексей Комаров.

Депутаты поддержали инициативу, и школа получила имя погибшего выпускника.