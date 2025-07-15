В школе № 43 перенесли кабинет, чтобы увеличить площадь пищеблока

15.07.2025 | 13:52

В школе № 43 г. Пензы (улица Парковая, Маяк) приводят в порядок пищеблок. После ремонта его площадь значительно расширится.

«За счет кабинета русского языка и литературы, который перенесли в другую часть здания и также отремонтируют, помещение пищеблока было увеличено до 120 посадочных мест», - сообщил директор школы Сергей Канарейкин.

В учреждении также ремонтируют фойе и входную группу.

Как уточнил глава Пензы Олег Денисов в своем телеграм-канале, главной лестницей в здание ученики не могли пользоваться почти 10 лет. «Исправляем эту ситуацию», - подчеркнул он.

Также за лето в Пензе планируют модернизировать спортивный зал в школе № 36, отремонтировать санузлы в школах № 11, 29, 55, 63, 74, 77, школе-интернате № 1 и обновить входное крыльцо в шести учреждениях.