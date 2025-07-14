80,4% выпускников улучшили свой результат при пересдаче ЕГЭ

14.07.2025 | 18:20

В Пензенской области подвели итоги пересдачи ЕГЭ выпускниками в дополнительные дни - 3 и 4 июля. Такая возможность у них есть с 2024 года.

Заявления на пересдачу подали 974 человека, но на экзамены явились 876 выпускников (90%).

«80,4% сдававших повысили свой балл, у 7,4% результат не изменился, 12,2% сдали хуже, чем в основной или досрочный период», - сообщили в областном министерстве образования.

Два выпускника, явившись на пересдачу в дополнительные дни, получили по 100 баллов. Ученица гимназии № 44 показала максимальный результат по химии, ученик школы № 74 - по профильной математике.

В 2024 году в июле пересдавали ЕГЭ 595 человек. Итоги были похожими: 81% выпускников удалось повысить свой балл, у 7,5% результат не изменился, а 11,5% получили меньше баллов, чем в основной или досрочный период.