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Общество

В гимназии № 13 вспомнили выпускников, погибших в зоне СВО

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В пензенской многопрофильной гимназии № 13 вспомнили выпускников, погибших в ходе специальной военной операции и посмертно удостоенных высоких государственных наград - медали «За Отвагу» и Ордена Мужества.

24 января там открыли Парту Героя - гвардии ефрейтора Никиты Алексеевича Клейменова. На ней размещена его фотография, перечислены факты из биографии и заслуги.

В гимназии № 13 вспомнили выпускников, погибших в зоне СВО

Открывая мероприятие, директор гимназии Евгений Паньженский пожелал, чтобы список погибших не пополнялся больше никогда.

«Парта Героя будет напоминать учащимся о том, что в стенах гимназии учился отважный парень, не пожалевший жизни за Родину, а значит, за родных и близких. Он воевал в составе разведроты ВДВ, которая в начале спецоперации первой среди основных сил зашла под Киев. 7 марта 2022 года в ходе вражеского артобстрела Никита погиб... Ему был 21 год», - сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

Мама Никиты Ольга Клейменова рассказала, что тот принять решение пойти в армию и служить в ВДВ в 16 лет. «Ему это очень нравилось, преодолевать себя, свой страх. В нем всегда была отвага. Поэтому Орден Мужества, считаю, - его награда», - отметила она.

В ближайшее время в музее гимназии откроют памятные места, посвященные Александру Беназирову и Дмитрию Герасимову. Они погибли в зоне СВО в 2023 году.

В гимназии № 13 вспомнили выпускников, погибших в зоне СВО

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Источник — фото областного минобра
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