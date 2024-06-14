Сетевое издание|18+|Пятница|14 июн 2024|17:30
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Маршрутка № 80 поедет от вокзала до «Ул. Чкалова» через Пензу-III

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Скоро от Пензы-I до остановки «Ул. Чкалова» в областном центре можно будет добраться на маршрутке № 80. На портале госзакупок объявлен электронный аукцион для определения поставщика, который станет выполнять перевозки по нему по регулируемому тарифу.

От Пензы-I маршрутка проследует до «Ул. Чкалова» через Пензу-III - по улицам Злобина, Тухачевского, Павлушкина. Со Свердловского моста она поедет до улицы Калинина по Свердлова.

Итоги аукциона подведут 24 июня, начальная (максимальная) цена госконтракта - 1 050 001 рубль 79 копеек, указано на госзакупках. Максимальное количество машин, которые должны работать на маршруте, - 3.

В рабочие дни первый рейс с Пензы-I станет отправляться в 6:00, последний - в 21:00.

Также проводятся аукционы для определения перевозчиков на маршрутах № 2а (он будет ходить от ст. Кривозеровка до завода точных приборов на Окружной) и № 26 (он соединит школу № 62 (корпус на улице Пермской) и улицу Кижеватова).

В Пензе планируют внести изменения в автобусный маршрут № 54. Сейчас он соединяет Арбековскую Заставу и аэропорт, а планируется, что поедет на улицу Перспективную.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте