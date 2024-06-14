Маршрутка № 80 поедет от вокзала до «Ул. Чкалова» через Пензу-III

14.06.2024 | 13:49

Скоро от Пензы-I до остановки «Ул. Чкалова» в областном центре можно будет добраться на маршрутке № 80. На портале госзакупок объявлен электронный аукцион для определения поставщика, который станет выполнять перевозки по нему по регулируемому тарифу.

От Пензы-I маршрутка проследует до «Ул. Чкалова» через Пензу-III - по улицам Злобина, Тухачевского, Павлушкина. Со Свердловского моста она поедет до улицы Калинина по Свердлова.

Итоги аукциона подведут 24 июня, начальная (максимальная) цена госконтракта - 1 050 001 рубль 79 копеек, указано на госзакупках. Максимальное количество машин, которые должны работать на маршруте, - 3.

В рабочие дни первый рейс с Пензы-I станет отправляться в 6:00, последний - в 21:00.

Также проводятся аукционы для определения перевозчиков на маршрутах № 2а (он будет ходить от ст. Кривозеровка до завода точных приборов на Окружной) и № 26 (он соединит школу № 62 (корпус на улице Пермской) и улицу Кижеватова).

В Пензе планируют внести изменения в автобусный маршрут № 54. Сейчас он соединяет Арбековскую Заставу и аэропорт, а планируется, что поедет на улицу Перспективную.