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Общество

Маршрут № 2а в Пензе планируется сократить в разы

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Маршрут № 2а в Пензе претерпит значительные изменения: он будет ходить от ст. Кривозеровка до Завода точных приборов на Окружной. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале госзакупок.

Объявлен электронный аукцион для определения поставщика, который будет выполнять работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам. Указано, что речь идет о маршруте № 2а.

Итоги аукциона должны быть подведены 28 июня, начальная (максимальная) цена контракта - 695 001 рубль 29 копеек.

Путь следования маршруток предполагается таким: ул. Главная - ул. Бийская - ул. 40 лет Октября - ул. Кривозерье - ул. Окружная - ул. Дизельная - 3-й проезд Бурмистрова - ул. 40 лет Октября - ул. Бийская - ул. Главная.

Маршрут № 2а в Пензе планируется сократить в разы

Это остановочные пункты «ст. Кривозеровка» - «Бригадирский мост» (в центр) – «АЗС» (в центр, по требованию) - «КДП» (в центр) – «Совхозная» (в центр) – «Горводоканал» (в центр) - «Бизнес-инкубатор «Татлин» (в центр) - «Завод точных приборов» (из центра) – «Совхозная» (из центра) – «КДП» (из центра) – «АЗС» (из центра, по требованию) - «Бригадирский мост» (из центра) - «ст. Кривозеровка».

Протяженность маршрута составит 9,5 км. Работать на нем должны 2 машины.

В мае в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» сообщили, что маршрут № 2а, связывающий Кривозерье и Бригадирский Мост с центром Пензы и Дальним Арбековом, не будет отменен, как анонсировалось ранее. В ГКУ пояснили: уже с июля планируется перевод этого маршрута на регулируемый тариф.

«Планируется [его] обслуживание с 6:00 до 21:30 с интервалом движения не более 20 минут в часы пик», - говорится в ответе на редакционный запрос, подписанном директором ведомства Ларисой Панковой.

Схему движения микроавтобусов № 2а при этом планировалось пересмотреть.

Пензенцы много раз жаловались, что дождаться этой маршрутки невозможно. В августе 2023 года им сообщили, что на линию выходят 3 машины - прочие сломались, а запчастей для их ремонта нет. А в ноябре осталась лишь 1 транспортная единица.

В начале декабря представитель областного министерства цифрового развития, транспорта и связи заявил, что маршрут № 2а планируется закрыть, так как перевозчик не может увеличить количество машин на линии. Через несколько дней министр Сергей Балакин пояснил, что в районах Бригадирский Мост и Кривозерье пассажиропоток высокий только в час пик, все остальное время перевозчик терпит убытки и решение об отмене маршрута было принято именно поэтому.

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Источник — фото 2 - с портала госзакупок
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