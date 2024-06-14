До 1 июля в ЖК «Баланс» квартиры продают с отделкой комфорт-класса

14.06.2024 | 16:56

Холдинг «Термодом» подготовил особое предложение: только до конца июня квартиру в арбековском ЖК «Баланс» можно купить с отделкой комфорт-класса от застройщика. При этом клиент успеет оформить ее по программе господдержки, которая тоже завершится 1 июля.

Со второго летнего месяца для большинства покупателей ипотека будет рыночной (остаются только семейная и IT-ипотека) и всем придется делать ремонт за свой счет.

Как показывает практика, самостоятельная отделка дороже. Застройщика располагает собственной базой стройматериалов и выполняет сразу большой объем работ, а это означает оптовые расценки.

Приятный бонус - при покупке квартиры с отделкой стоимость ремонта заложена в кредитный договор. А значит, покупателю не придется дополнительно копить или брать кредит по рыночной ставке.

В ЖК «Баланс» можно выбрать 1-, 2- или 3-комнатную квартиру. Однако их количество ограниченно, так что представители застройщика рекомендуют поскорее обратиться в офисы продаж, чтобы успеть забронировать жилье и получить одобрение льготной ипотеки.

Телефон 28-28-20 (или *2820, звонок с мобильного бесплатный).

Застройщик - ООО «СЗ «Термодом-Ситистрой», проектные декларации - на https://наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.