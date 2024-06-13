«ТНС энерго Пенза» спишет пени по акции «Пеней нет - да будет свет!»

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области проводит для потребителей акцию по списанию пеней.
Для участия клиентам «ТНС энерго Пенза» необходимо до 31 июля:
- погасить задолженность, указанную в квитанции за июнь 2024 года, за исключением пени;
- оплатить текущее потребление июля по показаниям счетчика, снятым до 25-го числа.
Если возможности снять показания прибора учета нет, следует внести сумму, указанную в счете за июнь, включая рекомендуемый платеж.
По итогам акции всем участникам, выполнившим ее условия, будут аннулированы пени.
Быстро и без комиссии оплатить электроэнергию можно на официальном сайте компании penza.tns-e.ru, в «Личном кабинете» или мобильном приложении «ТНС энерго».
Реклама. Заказчик - ООО «ТНС энерго Пенза».