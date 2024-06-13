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Общество

«ТНС энерго Пенза» спишет пени по акции «Пеней нет - да будет свет!»

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Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области проводит для потребителей акцию по списанию пеней.

Для участия клиентам «ТНС энерго Пенза» необходимо до 31 июля:

- погасить задолженность, указанную в квитанции за июнь 2024 года, за исключением пени;

- оплатить текущее потребление июля по показаниям счетчика, снятым до 25-го числа.

Если возможности снять показания прибора учета нет, следует внести сумму, указанную в счете за июнь, включая рекомендуемый платеж.

По итогам акции всем участникам, выполнившим ее условия, будут аннулированы пени.

Быстро и без комиссии оплатить электроэнергию можно на официальном сайте компании penza.tns-e.ru, в «Личном кабинете» или мобильном приложении «ТНС энерго».

Реклама. Заказчик - ООО «ТНС энерго Пенза».

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