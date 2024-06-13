Льготная ипотека на исходе: какой будет переплата после 1 июля

13.06.2024 | 16:00

На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума Президент РФ Владимир Путин озвучил основные положения, касающиеся льготных ипотечных программ.

«Льготный кредит по ставке 6% могут получить все российские семьи, где растут дети в возрасте до 6 лет», - заявил глава государства.

Однако при этом не было сказано ни слова о льготной программе ипотеки с государственным финансированием.

«Из 3 льготных программ полностью завершается ипотека на новостройки с государственной поддержкой. Это повлияет на спрос. Но, с другой стороны, остается семейная ипотека с некоторыми изменениями. Думаю, государство со временем будет искать новые способы поддержки строительной отрасли», - констатировала ипотечный специалист Светлана Княжева.

«Уже с 1 июля прекращает действие ипотека с господдержкой и субсидированием от государства. Чем это чревато для покупателей? Если сейчас вы хотели приобрести 2-комнатную квартиру, то ежемесячный платеж составит 20 тысяч рублей, а после отмены - 50 тысяч. Разница очевидна. Поэтому именно сейчас есть последняя возможность взять жилье с низкой ипотечной ставкой», - рекомендовала директор риелторского агентства Елена Карловская.

Группа компаний «Территория жизни» предлагает воспользоваться действующими предложениями и приобрести квартиру комфорт-класса в современных жилых комплексах «Арбековская застава» и «Лугометрия». Причин выбрать квартиру именно здесь несколько.

1. Готовая отделка «Все включено» и Smart PRO

Квартиры в жилых комплексах от «Территории жизни» сдаются с готовой отделкой, не требующей вложений от новоселов. Можно заселиться менее чем за месяц: поклеены обои, пол выложен ламинатом светлых тонов, установлены межкомнатные двери, есть натяжные потолки с точечными светильниками, подключены розетки и выключатели. Санузел и ванная выложены плиткой, имеются сантехника и санфаянс высокого качества, в наличии стиральная машина. А в кухнях квартир с отделкой «Все включено» установлены гарнитуры со встроенной бытовой техникой (духовой шкаф, вытяжка, варочная панель). В 3-комнатных квартирах есть еще и посудомоечные машины.

2. Богатый выбор

В жилых комплексах представлены классические и европланировки разной площади. Для любителей красивых пейзажей представлен пул видовых квартир, откуда открывается панорама района. Можно приобрести квартиру в уже сданном доме и не тянуть с переездом или взять жилье на перспективу в строящемся доме.

3. Развитая инфраструктура

Проекты ГК «Территория жизни» реализуются в рамках комплексного освоения территории, для комфорта жителей создается необходимая инфраструктура: социальные объекты - школы, детские сады, медицинские учреждения; коммерческие точки - образовательные центры, магазины, аптеки, спортивные зоны; рекреация - бульвар, прогулочная зона.

Кроме того, застройщик предоставляет большой список выгодных предложений для будущих новоселов:

- скидки до 200 тысяч рублей на «квартиры дня» с готовой отделкой, кухонным гарнитуром и техникой в сданных домах, чтобы заселиться сразу после оформления сделки *;

- удвоение материнского капитала - скидка до 833 тысяч рублей при использовании субсидии в качестве первоначального взноса **;

- миллион на ремонт квартиры с предчистовой отделкой при покупке в сданной очереди «Дома у школы» ***.

Подробнее узнать о каждой программе и условиях можно на сайте территорияжизни.рф или по телефону 203-000. Оставлять заявку на бронирование следует здесь.

Офисы продаж работают по адресам: ул. 65-летия Победы, 29 (с 9:00 до 21:00), ул. Ульяновская, 91а (с 9:00 до 18:00).

* В рамках рекламной акции предоставляется дополнительная скидка в размере 3% полной стоимости при покупке пула квартир, расположенных по адресу: г. Пенза, ул. Яшиной, 4 (2-й этап строительства, введен в эксплуатацию). Количество квартир, участвующих в акции, - 3. Срок действия акции - с 4.06.2024 по 30.06.2024.

** Название рекламной акции - «Удваиваем материнский капитал». В рамках акции предоставляется дополнительная скидка в размере материнского капитала. Размер скидки не превышает 833 тыс. рублей. Скидка предоставляется при предъявлении сертификата о материнском (семейном) капитале и его реализации при покупке квартиры в рамках проводимой акции. В акции участвуют 3-комнатные квартиры в строении № 11 7-го микрорайона (коэф. 1) по адресу: ул. Генерала Глазунова, 11; квартиры в строениях № 11, 12, 16, 19, 20 (2-я оч.) - 2-комнатные (коэф. 0,3), 3-комнатные(коэф. 0,5), 3-комнатные площадью более 90 кв. м (коэф. 1). Дисконт предоставляется в соответствии с приобретаемой квартирой (размер остатка материнского сертификата на дату приобретения умножается на коэффициент). О суммировании с другими акциями и предложениями следует уточнять у застройщика. Срок действия акции - до 8.07.2024.

*** В рамках акции при покупке 3-комнатной квартиры, расположенной по адресу: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 6 (2-й этап строительства, введен в эксплуатацию) клиенту перечисляется сумма не более 1 млн рублей после регистрации договора уступки и внесения всей суммы заключенного договора (при подписании клиентом отказа от проведения отделочных работ от продавца - ООО «Авто Регион сервис» и ООО «ПроСтоКомфорт»). Клиенту перечисляется сумма на расчетный счет, указанный в заявлении. Подробности - по телефону +7 (8412) 21-11-30. Срок действия акции - с 17.05.2024 до 31.08.2024.

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