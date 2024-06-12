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Общество

В День города в Пензе открыли галерею почета, новый памятник и ФОК

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В Пензе торжественные мероприятия, посвященные Дню города и Дню России, начались с открытия Галереи почета и славы. Ранее она располагалась при входе в сквер Славы, теперь объект перенесен на улицу Московскую, к зданию регионального правительства.

На церемонии присутствовали губернатор Олег Мельниченко, а также глава Пензы Александр Басенко.

В своей речи глава региона отметил, что лучшие есть в каждой отрасли, они заслуживают того, чтобы все знали их имена.

В новой галерее - 20 трудовых коллективов, которые показали высокие результаты деятельности.

Чуть позже в сквере Славы состоялось открытие бюст Александру Щербакову, председателю Пензенского горисполкома в 1965-1984 годах. Он внес весомый вклад в создание магистралей и развязок в областном центре, в строительство, развитие промышленности, архитектуры.

В День города в Пензе открыли галерею почета, новый памятник и ФОК

Предполагается, что памятник наравне с другими скульптурами включат в экскурсионные маршруты.

После открытия бюста к нему возложили цветы.

В День города в Пензе открыли галерею почета, новый памятник и ФОК

На Соборной площади состоялся парад флагов. В нем приняли участие молодые жители Пензы. Несколько сотен человек прошли с флагами России, белыми, синими и красными полотнами. Творческие коллективы порадовали пензенцев патриотическими песнями.

В День города в Пензе открыли галерею почета, новый памятник и ФОК

Также в День города и День России в Пензе торжественно открыли ФОК на улице Стрельбищенской. В мероприятие включили показательные выступления пензенских спортсменов, соревнования по баскетболу, мини-футболу и регби.

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Источник — фото администрации Пензы
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