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Общество

Выплату при оформлении ДТП по европротоколу могут удвоить

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В России рассмотрят законопроект об увеличении максимальной выплаты при оформлении ДТП по европротоколу, если водители не могут договориться.

Об этом пишет ТАСС.

Сейчас по закону при оформлении аварии без полицейских размер страховой компенсации за ущерб автомобилю не может превышать 100 000 рублей, если у сторон есть разногласия. В случае когда водители не могут ни к чему прийти, они вызывают сотрудников ГАИ.

Теперь максимальный размер такой выплаты хотят увеличить до 200 000 рублей.

Правительство в своем заключении поддержало законопроект в целом, но выразило обеспокоенность повышенным риском мошенничества при оформлении ДТП. Это может привести к снижению заинтересованности страховщиков в ОСАГО.

В связи с этим кабмин предлагает расширить доступ компаний к информации о наступлении страхового случая, необходимой для принятия решения о выплате.

Законопроект будет рассмотрен в первом чтении 18 июня.

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