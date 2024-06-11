Синоптики рассказали, какая погода ждет пензенцев в День города

11.06.2024 | 22:00

12 июня, в День города и День России, в Пензенской области будет жарко. Жителей региона ожидает переменная облачность, местами гроза.

В ночь на среду прогнозируется +16...+21 градус, без существенных осадков, а днем воздух прогреется до +34 и возможен кратковременный дождь с грозой. Из-за этого в области объявлен желтый уровень потенциальной опасности (потенциальная угроза).

На протяжении суток будет дуть умеренный южный ветер с порывами до 13 метров в секунду.

Сухую и жаркую погоду синоптики Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объясняют антициклоном, который сейчас господствует над регионом. Вскоре он сменится атмосферными фронтами, и температурный режим понизится, хоть и незначительно.

Из-за жары в Пензе отменили авиашоу. «При установившейся в регионе температуре наружного воздуха и низкой высоте полета возникает риск перегрева двигателя самолета», - предупредили в мэрии.