Назван срок прихода настоящего лета в Пензенскую область

26.06.2025 | 07:53

Начало июля в европейской части России и Пензенской области тоже может быть прохладным. Настоящие летние температуры ожидаются во второй половине месяца.

Такой прогноз в беседе с изданием NEWS.ru сделал синоптик центра «Метео» Александр Ильин. По его словам, к середине первой декады июля столбики термометров днем устойчиво достигнут отметки в 22-27 градусов.

«Но ждать, что это надолго, пока нет оснований», - предупредил Ильин.

В Пензенской области, по предварительным прогнозам, июль выдастся дождливым. В первых числах дневные температуры составят +17…+23 градуса, ожидаются грозы.

Сухая погода прогнозируется в конце месяца. Днем термометры будут показывать около +25.

Аномально прохладная погода установилась в Пензенской области из-за арктических масс воздуха, накрывших европейскую часть страны. Температура оказалась ниже климатической нормы на несколько градусов.