26 июня в Пензенской области снова будет дождливо

25.06.2025 | 22:00

В четверг, 26 июня, пензенцев ждет очередной пасмурный и дождливый день. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью термометры покажут +9...+14 градусов, днем воздух прогреется до +18...+23. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью до 14 метров в секунду.

Ожидаются переменная облачность и кратковременный дождь, местами гроза.

Ранее начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова сообщила, что во второй половине недели к границам региона продвинутся атмосферные фронты очередного циклона.

26 июня в народном календаре - Акулина Гречишница. В старину считалось, что ветреная погода в этот день предвещает скорое потепление, а яркое солнце на небе - жару.