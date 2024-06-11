На участке трассы М-5 в Пензе организовали реверсивное движение

11.06.2024 | 10:57

Во вторник, 11 июня, временно ограничили движение на участке трассы М-5, проходящем через Пензу.

Речь идет о 629-м километре (рядом с улицей Ульяновской). Там организовали реверсивное движение.

Мера введена с 9:30. Сервис Яндекс.Пробки в 10:50 показывал, что движение по М-5 на участке от Одесской до Кронштадтской затруднено.

«Причина - ликвидация последствий ДТП», - сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок, а также соблюдать установленный скоростной режим.

UPD: к 11:50 движение было восстановлено.