Сетевое издание|18+|Вторник|11 июн 2024|12:17
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+30oC
+31oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

На участке трассы М-5 в Пензе организовали реверсивное движение

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Во вторник, 11 июня, временно ограничили движение на участке трассы М-5, проходящем через Пензу.

Речь идет о 629-м километре (рядом с улицей Ульяновской). Там организовали реверсивное движение.

Мера введена с 9:30. Сервис Яндекс.Пробки в 10:50 показывал, что движение по М-5 на участке от Одесской до Кронштадтской затруднено.

«Причина - ликвидация последствий ДТП», - сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок, а также соблюдать установленный скоростной режим.

UPD: к 11:50 движение было восстановлено.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте