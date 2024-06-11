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Общество

Для катка в Кузнецке заказали компрессор за 3,2 млн рублей

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На замену компрессора в спортивном комплексе «Арена» в Кузнецке, где горожане остались без катка, готовы потратить 3 млн 218 тысяч 510 рублей. Информация появилась на портале госзакупок 11 июня.

Заказчику - МАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Рубин» нужен аппарат марки Copeland ZR81KC-TFD-523 холодопроизводительностью не менее 12 кВт. Поставщик должен установить его в помещении склада, около холодильной камеры. Работы должны быть завершены в течение 20 рабочих дней.

О выходе компрессора из строя стало известно 13 мая. Глава города Сергей Златогорский озвучил проблему на планерке в местной администрации.

«В последний день работы он сдох. Умер насмерть. Поэтому мы потенциально, если ничего не будем делать, останемся без льда в следующем сезоне, чего допустить нельзя, исходя из спорта и досуга», - заявил он.

Чиновник поручил начать поиск поставщика оборудования, закупки и монтажа. Также город должен будет позаботиться о дальнейшем обслуживании компрессора и гарантии его работы.

«Стоит эта радость больше 3 миллионов. Это к вопросу о том, где пылесосы, где поливалки. Оно вот так вот выскакивает, что не до пылесосов», - заключил Златогорский.

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