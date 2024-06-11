12 июня общественный транспорт в Пензе будет ходить иначе

11.06.2024 | 11:18

В Пензе из-за праздничных мероприятий, посвященных Дню города и Дню России, 12 июня изменятся схемы движения общественного транспорта.

С 8:30 до 14:00 маршрутка № 68 с улицы Кирова поедет по Лермонтова и Красной, сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

С 8:30 до 22:00 автобусы малого класса маршрута № 13 будут ходить только до остановки «Центральный рынок» на улице Чехова.

В этот же период маршрутка № 5к поедет с улицы Урицкого по Максима Горького, Кирова и Чехова.

Автобус № 82с и маршрутка № 99 с улицы Суворова станут выходить на Урицкого и Бакунина, № 9к тем же путем, а далее по Горбатому переулку, Тарханова, Автономной и Измайлова.

С 18:00 до 22:00 автобусы большого и малого класса маршрутов № 2а, 4, 6, 10, 54, 82с, 99 и троллейбусы № 6 и 7 с Суворова поедут по улицам Кулакова, Пушкина и Бекешской.

В обратных направлениях транспорт будет ходить теми же путями.

Программу праздничных мероприятий можно увидеть здесь.