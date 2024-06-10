В Пензенской области ко Дню России изменили график движения поездов

10.06.2024 | 09:40

В связи с празднованием 12 июня Дня России в график движения пригородных поездов по Пензенской области внесли изменения.

На 11, 12 и 13 июня назначаются поезда:

- № 7243 Пенза-I (отпр. 6:55) - Белинская (приб. 8:28);

- № 7248 Белинская (отпр. 8:40) - Пенза-I (приб. 10:12);

- № 7245 Пенза-I (отпр. 10:32) - Башмаково (приб. 13:39);

- № 7240 Башмаково (отпр. 13:51) - Пенза-I (приб. 16:57);

- № 7249 Пенза-I (отпр. 17:15) - Белинская (приб. 18:48);

- № 7250 Белинская (отпр. 19:03) - Пенза-I (приб. 20:35).

При этом выводятся из графика № 7241 Пенза-I (отпр. 10:32) - Белинская (приб. 12:05) и № 7242 Белинская (отпр. 15:25) - Пенза-I (приб. 16:57), сообщили в АО «Башкортостанская ППК».

На 12 июня также назначаются поезда:

- № 7231/7230 Саранск (отпр. 08:04) - Пенза-I (приб. 10:54, отпр. 11:06) - Кузнецк (приб. 12:45);

- № 7247/7246 Кузнецк (отпр. 15:10) - Пенза-I (приб. 16:50, отпр. 17:02) - Саранск (приб. 19:54).

С программой празднования Дня России и Дня города в Пензе можно ознакомиться здесь.