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Общество

На вокзале Пенза-III пассажиров не пускали в зал ожидания и туалет

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Пензенский транспортный прокурор восстановил права пассажиров на железнодорожным вокзале Пенза-III.

Проверку провели после жалобы местного жителя. Мужчина отметил, что пассажирам запрещали бесплатно пользоваться обычным перечнем услуг вокзала.

Сотрудники надзорного органа убедились в точности слов пензенца.

«Установлено, что в нарушение ежедневного режима работы железнодорожного вокзала неоднократно ограничивался доступ пассажиров и их право на бесплатное пользование услугами зала ожидания и туалетами», - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Начальнику Куйбышевской дирекции пассажирских обустройств (структурное подразделение ОАО «РЖД») внесли представление. Требование транспортной прокуратуры выполнили: обеспечен доступ пассажиров в зал ожидания в соответствии с режимом работы вокзала.

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Источник — фото Приволжской транспортной прокуратуры
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