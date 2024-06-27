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Происшествия

Пропавшая при крушении поезда в Коми девочка ехала в Пензу

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Пропавшая после схода вагонов поезда с рельсов в Коми 15-летняя Арина направлялась одна к родителям в Пензу. Об этом рассказывает телеграм-канал Baza.

Девушка и ее семья переезжали и должны были выбрать новую школу. Отец с матерью выдвинулись на машине раньше дочери, а та решила дождаться аттестата.

Арина стала пассажиркой поезда № 511 Воркута - Новороссийск. Последний раз на связь с родными она вышла около 18:00 среды, 26 июня, и сообщила, что все нормально. Следующий звонок девушка собиралась сделать из Печоры, но пропала.

Арину до сих пор ищут.

Поезд Воркута - Новороссийск сошел с рельсов на перегоне Инта-1 - Угольный Северной железной дороги в 18:12. В результате 9 вагонов перевернулись. По данным на 10:20 четверга, 27 июня, погибли двое мужчин, 10 человек госпитализировано.

Всего в поезде ехало 195 пассажиров и 20 работников железной дороги.

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Источник — фото телеграм-канала Baza
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