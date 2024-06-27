Крушение поезда: ехавшую в Пензу девочку нашли мертвой

27.06.2024 | 15:21

16-летнюю Арину, ехавшую в Пензу на поезде Воркута - Новороссийск, который сошел с рельсов в Коми, нашли мертвой. Об этом сообщили в следственном комитете.

Тело обнаружили под 10-м вагоном.

Ранее телеграм-канал Baza рассказывал, что Арина ехала в Пензу одна. Семья решила сменить место жительства и должна была выбрать новую школу. Отец с матерью выдвинулись на машине раньше, а дочь решила дождаться аттестата.

Сев в поезд № 511 Воркута - Новороссийск, на связь с родными она вышла в последний раз около 18:00 в среду, 26 июня, затем пропала. Позже в Сети распространялась недостоверная информация, что девочка найдена живой и находится в больнице.

Поезд сошел с рельсов на перегоне Инта-1 - Угольный Северной железной дороги в 18:12. В результате 9 вагонов перевернулись. По данным на 14:49 четверга, 27 июня, кроме Арины погибли двое мужчин, есть пострадавшие.

Всего в поезде ехало 195 пассажиров и 20 работников железной дороги.