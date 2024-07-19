В Пензенской области изменится график движения поезда

19.07.2024 | 20:18

21 и 24 июля изменится график движения пригородного поезда, курсирующего между Пензой и селом Булычево Иссинского района.

Причина - перевозка организованных групп детей в оздоровительный летний лагерь «Строитель».

В эти дни поезд будет отправляться с Пензы-I в 19:39 (на 1 час 50 минут позже, чем по действующему расписанию) и прибывать в Булычево в 21:56, уточнили в минцифры, транспорта и связи региона.

Третья смена в лагере «Строитель» стартует 24 июля и продлится до 13 августа. Ее тема - «Мое пионерское лето».

Программа посвящена 100-летию открытия первого пионерского лагеря в Пензенской области и направлена на усвоение таких ценностей, как коллективизм, взаимопомощь, сострадание и бескорыстность, посредством погружения в атмосферу эпохи пионерского движения, сообщили организаторы.