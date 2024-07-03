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Глас народа

Оставленные на Пензе-II вагоны заставляют людей рисковать

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Оставленные вагоны на Пензе-II мешают горожанам. Сообщение разместила в Сети местная жительница Кристина.

По ее словам, ежедневно люди, идущие от улицы Складской в сторону Нахаловки, сталкиваются с проблемой - стоящие составы вынуждают совершать сложные обходы. Это создает серьезные неудобства.

«А если будет идти пожилой человек или девушка с коляской?» - написала женщина.

Оставленные на Пензе-II вагоны заставляют людей рисковать

Ранее на проблемы с переходом жаловались жители частного сектора на улице Свободы. Они рассказывали, что вынуждены пролезать под поездами.

«Каждый день с утра невозможно попасть на остановку «Пенза-II». На железной дороге есть тропинка для пешеходов, из досок, на которых постоянно долгое время стоят поезда и их невозможно обойти», - рассказывала горожанка Регина.

При этом люди осознают опасность своих действий, но не хотят опоздать на работу или учебу.

Фото от жительницы Пензы Кристины.

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