Пензенец заставил поезда снизить скорость

04.07.2024 | 18:21

22-летний житель Пензенской области подозревается в приведении в негодность путей сообщения. Он похитил элементы, предназначенные для удержания рельсов на поверхности шпал.

Общая масса украденного - более 600 кг. Молодой человек вывез и сдал изделия в пункт приема металлолома.

Преступление было совершено на участках железнодорожных путей общего пользования, расположенных на перегоне Пензенской области Юго-Восточной железной дороги - филиала «РЖД». Поездам пришлось снижать скорость, была создана реальная угроза безопасности движения.

Линейный отдел МВД РФ на станции Ртищево возбудил в отношении пензенца уголовное дело.

«Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого, установление соучастников преступления и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», - сообщили в УФСБ России по Пензенской области.