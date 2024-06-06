В Пензе водители массово прошли тестирование на Ахунском переезде

06.06.2024 | 20:06

В Пензе сотрудники Госавтоинспекции вместе с представителями транспортной прокуратуры и студентами провели акцию на Ахунском железнодорожном переезде.

Пока водители ждали, когда состав проедет по рельсам, им предлагали пройти тест на знание ПДД и рассказывали, как правильно пересекать железнодорожные пути.

Все участники акции получили памятки и сувениры.

«Госавтоинспекция напоминает, что нарушение правил проезда через железнодорожные переезды влечет наложение штрафа в размере 5 тысяч рублей», - предупредила инспектор ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Диана Дементьева.

Кроме того, водитель может лишиться права управления транспортом на срок от 3 до 6 месяцев.