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Общество

В Пензе водители массово прошли тестирование на Ахунском переезде

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В Пензе сотрудники Госавтоинспекции вместе с представителями транспортной прокуратуры и студентами провели акцию на Ахунском железнодорожном переезде.

В Пензе водители массово прошли тестирование на Ахунском переезде

Пока водители ждали, когда состав проедет по рельсам, им предлагали пройти тест на знание ПДД и рассказывали, как правильно пересекать железнодорожные пути.

В Пензе водители массово прошли тестирование на Ахунском переезде

Все участники акции получили памятки и сувениры.

В Пензе водители массово прошли тестирование на Ахунском переезде

«Госавтоинспекция напоминает, что нарушение правил проезда через железнодорожные переезды влечет наложение штрафа в размере 5 тысяч рублей», - предупредила инспектор ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Диана Дементьева.

В Пензе водители массово прошли тестирование на Ахунском переезде

Кроме того, водитель может лишиться права управления транспортом на срок от 3 до 6 месяцев.

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Источник — видео и фото УГИБДД областного УМВД РФ
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